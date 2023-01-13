Хочуть посунути Пригожина. В РФ поширили "методичку" з вихваляння Шойгу, - ГУР

Російське військове командування створило новий документ, у якому написано як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

За даними української розвідки, загальні рекомендації складаються з 11 пунктів.

Там сказано, що надавати інформацію про війну краще з погоджених Міністерством оборони Росії джерел. Окрім цього потрібно акцентувати її на позитивній ролі особисто міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Також необхідно звертати увагу на те, що Росія воює не проти України, а проти НАТО. Оскільки українським військовим надається західне озброєння.

Рекомендується відмовитись згадувати ПВК "Вагнера". При цьому радять акцентувати увагу на їх великих втратах та беззмістовних атаках.

"Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі", - сказано в повідомленні ГУР.