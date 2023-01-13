Хотят подвинуть Пригожина. В РФ распространили "методичку" по восхвалению Шойгу, - ГУР
Российское военное командование создало новый документ, в котором написано как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .
По данным украинской разведки, общие рекомендации состоят из 11 пунктов.
Там сказано, что предоставлять информацию о войне лучше из согласованных Министерством обороны России источников. Кроме этого, нужно акцентировать ее на положительной роли лично министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Также следует обращать внимание на то, что Россия воюет не против Украины, а против НАТО. Так как украинским военным предоставляется западное вооружение.
Рекомендуется отказаться упоминать ЧВК "Вагнера". При этом советуют акцентировать внимание на их больших потерях и бессодержательных атаках.
"Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российское руководство планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб проводимых в РФ мобилизационных мероприятий.
Напомним, в конце прошлого года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это количество до 1,5 млн человек.
При этом в Генштабе ВСУ подвергли сомнению планы России по увеличению численности армии.
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