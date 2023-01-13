Хотят подвинуть Пригожина. В РФ распространили "методичку" по восхвалению Шойгу, - ГУР

Российское военное командование создало новый документ, в котором написано как именно кремлевским пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

По данным украинской разведки, общие рекомендации состоят из 11 пунктов.

Там сказано, что предоставлять информацию о войне лучше из согласованных Министерством обороны России источников. Кроме этого, нужно акцентировать ее на положительной роли лично министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также следует обращать внимание на то, что Россия воюет не против Украины, а против НАТО. Так как украинским военным предоставляется западное вооружение.

Рекомендуется отказаться упоминать ЧВК "Вагнера". При этом советуют акцентировать внимание на их больших потерях и бессодержательных атаках.

"Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе", - говорится в сообщении ГУР.