Чи зможе РФ збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб: прогноз Генштабу ЗСУ
У Росії анонсували збільшення чисельності збройних сил до 1,5 млн чоловік, а також формування не менше 20 нових дивізій. У Генштабі ЗСУ поставили під сумнів плани ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
За даними представника Генштабу, такі плани свідчать про наміри РФ включитися у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.
Громов зазначив, що реалізація такого плану вимагатиме значного часу та фінансово-економічних ресурсів.
"Водночас значні втрати в особовому складі і озброєнні, і техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і досі викликає сумніви, що плановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені. у певні терміни", - наголосив він.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани збільшити чисельність Збройних сил Росії ще на 350 тисяч осіб. Таким чином, довести цю кількість до 1,5 млн осіб.
Як відомо, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ визначено в 1 150 626 військових.
Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни кількість втрат російської армії складає 113 390 військових. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували 430 окупантів.
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