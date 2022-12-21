Шойгу хоче ще збільшити чисельність армії РФ: названо цифру

Чисельність Збройних сил Росії хочуть збільшити ще 350 тисяч осіб. Таким чином, довести військовослужбовців до 1,5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Росії Сергія Шойгу на колегії Міноборони РФ.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки РФ необхідно довести чисельність Збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців. У тому числі військовослужбовців за контрактом - 695 тисяч осіб", - сказав він.

При цьому він зазначив, що потрібно переформувати мотострілецькі дивізії у 7 мотострілецьких бригад у Західному, Центральному, Східному округах та на Північному флоті. У Повітряно-десантних військах необхідно додатково сформувати 2 десантно-штурмові дивізії.

Для кожної загальновійськової танкової армії Шойгу пропонує утримувати змішано-авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації чисельністю 80-100 бойових вертольотів.

Крім того, він вважає за потрібне додатково сформувати 3 управління авіаційних дивізій, 8 бомбардувальних авіаційних полків, 1 винищувальний авіаційний полк і 6 бригад армійської авіації.

Для створення артилерійського резерву на стратегічних резервах - сформувати 5 артилерійських дивізій військових округів, а також артилерійські бригади великої потужності.

Шойгу також хоче у берегових військах ВМС на базі наявних бригад морської піхоти сформувати 5 дивізій морської піхоти.

Зазначимо, що з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ визначено у 1 150 626 військових. Таким чином, до армії збираються відправити ще близько 350 тисяч людей.

Крім того, Шойгу заявив, що при комплектуванні Збройних сил потрібно поетапно збільшити вік призову громадян із 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що 300 тисяч людей було мобілізовано і нібито половина з них уже воює проти України.

Крім того, Шойгу заїкнувся про нові наступальні операції в Україні.

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