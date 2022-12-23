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Хочуть полоскотати нерви. В ОП зробили нову заяву щодо повторного наступу на Київ

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 12:04
Хочуть полоскотати нерви. В ОП зробили нову заяву щодо повторного наступу на Київ Фото: в ОП зробили нову заяву щодо повторного наступу на Київ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "впливати на нерви", дослухатися до таких пліток не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці керівника Офісу президента Дарини Зарівної.

"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди - "вторгнення з Білорусі" знову вкидається в наш медійний простір.Причому, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав", - розповіла вона.

За її словами, відповідь на таке може бути коротка - це готовність наших Сил оборони.

"Слухайте лише офіційних спікерів. Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", - порадила радниця.

Як повідомлялось, Росія продовжує перекидати до Білорусі свою військову техніку. Цього разу було відправлено нову партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".

А нещодавно британська розвідка назвала нову роль армії білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війні проти України.

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