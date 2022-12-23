Хочуть полоскотати нерви. В ОП зробили нову заяву щодо повторного наступу на Київ
Російські пропагандисти всіма силами намагаються вкинути в український простір нову тезу про майбутній наступ з Білорусі. Це робиться навмисно, щоб "впливати на нерви", дослухатися до таких пліток не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці керівника Офісу президента Дарини Зарівної.
"Одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди - "вторгнення з Білорусі" знову вкидається в наш медійний простір.Причому, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав", - розповіла вона.
За її словами, відповідь на таке може бути коротка - це готовність наших Сил оборони.
"Слухайте лише офіційних спікерів. Ворог хоче впливати на ваші нерви напередодні святкових днів, не треба давати йому шансів на успіх", - порадила радниця.
Як повідомлялось, Росія продовжує перекидати до Білорусі свою військову техніку. Цього разу було відправлено нову партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".
А нещодавно британська розвідка назвала нову роль армії білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війні проти України.
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