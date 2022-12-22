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Британська розвідка назвала нову роль армії Лукашенка у війні Путіна проти України

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 09:08
Британська розвідка назвала нову роль армії Лукашенка у війні Путіна проти України Фото: Путін домовився з Лукашенком про навчання мобіків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Білоруська армія взяла він роль навчання мобілізованих російських солдатів. Досі у Москві зверхньо ставилася до білоруських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 19 грудня 2022 року президент РФ Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з президентом Білорусі Лукашенком. У ході дискусії президенти говорили про "єдиний оборонний простір".

Хоча Росія та Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами є новою задачею. "Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їх використання як інструктори є ознакою перенапруги російської військової системи", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала причину, через яку російська армія більше не може наступати.

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Білорусь Війна Росії проти України
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