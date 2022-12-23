Хотят пощекотать нервы. В ОП сделали новое заявление по повторному наступлению на Киев
Российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советницы руководителя Офиса президента Дарьи Заривной.
"Одна из самых любимых тем российской пропаганды - "вторжение из Беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем, вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", - рассказала она.
По ее словам, ответ на такое может быть кратким - это готовность наших Сил обороны.
"Слушайте только официальных спикеров. Враг хочет влиять на ваши нервы в канун праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", - посоветовала советник.
Как сообщалось, Россия продолжает перекидывать в Беларусь свою военную технику. На этот раз была отправлена новая партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".
А недавно британская разведка назвала новую роль армии белорусского диктатора Александра Лукашенко в войне против Украины.
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