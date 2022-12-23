Хотят пощекотать нервы. В ОП сделали новое заявление по повторному наступлению на Киев

Российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советницы руководителя Офиса президента Дарьи Заривной.

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды - "вторжение из Беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем, вбросы делают через откровенно зашкваренных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", - рассказала она.

По ее словам, ответ на такое может быть кратким - это готовность наших Сил обороны.

"Слушайте только официальных спикеров. Враг хочет влиять на ваши нервы в канун праздничных дней, не надо давать ему шансов на успех", - посоветовала советник.