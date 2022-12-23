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Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів "Тор" (відео)

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Мінськ, П'ятниця 23 грудня 2022 10:40
Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів "Тор" (відео) Фото: Росія перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів "Тор" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія продовжує перекидати до Білорусі свою військову техніку. Цього разу було відправлено нову партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РБ.

"У Білорусь із Росії прибула чергова партія зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", - цитує відомство помічника білоруського міністра оборони Леоніда Касинського.

Як пише Міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано "в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії".

Вказано, що найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, "куди вони призначені", а особовий склад уже пройшов підготовку та "успішно освоїв" ці комплекси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 грудня Росія перекинула до Білорусі ще щонайменше 50 нових вантажних автомобілів "Урал", які можуть призначатися для російських військових на білоруському полігоні.

Додамо, нещодавно британська розвідка назвала нову роль армії білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війні проти України.

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