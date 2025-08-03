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"Хочу бизнес, но не знаю, с чего начать": как психологически преодолеть страх первого шага

Воскресенье 03 августа 2025 09:36
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"Хочу бизнес, но не знаю, с чего начать": как психологически преодолеть страх первого шага Как преодолеть страх перед запуском собственного бизнеса (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Желание иметь собственное дело часто сталкивается с психологическим барьером: страхом неудачи, сомнениями в себе и желанием сделать "все идеально". Именно эти внутренние установки чаще всего останавливают тех, кто мечтает перейти из найма в "свой бизнес".

Как понять, что вас блокирует, и какие ментальные шаги помогут наконец-то стартовать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Ищите идею, которая "греет"

Забудьте о поисках "идеи на миллион". Ищите то, что вас действительно интересует и чем вы готовы заниматься долго и со страстью.

Бизнес, построенный на искреннем увлечении, имеет гораздо больше шансов на успех, чем тот, который выбран только из-за потенциальной прибыльности. Ваша энергия и заинтересованность станут лучшим топливом.

Почему желание есть, а действия - нет

Страх неудачи, перфекционизм и синдром самозванца - три основные ментальные ловушки, которые не позволяют перейти от "хочу" к "делаю". Первый шаг - осознать, что проблема не в идее, а в эмоциональной готовности рисковать.

Откажитесь от перфекционизма на старте

Не нужно сразу представлять себе большой офис, идеальный логотип и масштабную рекламную кампанию. Сначала сосредоточьтесь на главном: продукте или услуге.

"Создайте тестовую версию, предложите ее первым клиентам и соберите обратную связь. Это позволит вам понять, имеет ли ваша идея реальную ценность для других людей", - советует коуч.

Назовите свои страхи

Возьмите лист бумаги и запишите все свои страхи. Что именно вас останавливает? Не хватает денег? Опыта? Поддержки?

Называние своих страхов вслух или на бумаге - это первый шаг к их преодолению. Это помогает превратить бесформенный страх в конкретные задачи, которые можно решить.

Не ждите "идеального момента"

Идеального момента не будет. Всегда будут какие-то препятствия. Начните с малого: один пост, один звонок, один клиент.

Даже малейшее действие создает инерцию и дарит уверенность. Помните, что движение - лучшее средство от страха", - добавляет эксперт.

Учитесь у тех, кто уже прошел этот путь

Вы не одиноки. Вокруг полно людей, которые уже прошли этот путь. Читайте их истории, слушайте подкасты, ищите менторов.

"Большинство предпринимателей с радостью делятся своим опытом. Обращение к коучу или психологу - это не слабость, а разумный шаг. Посторонний человек может поддержать, помочь структурировать мысли и задать точный вопрос: "А чего ты на самом деле хочешь?" - говорит Виталий Курсик.

Он добавил, что самое важное - позвольте себе пробовать. Если не получится с первого раза, будет второй. Но если вы не попробуете, то так и не узнаете, на что способны.

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