"Хоче розширити сферу впливу". Глава естонської розвідки розповів про плани Путіна

Про це розповів глава естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю РБК-Україна .

Начальник розвідки Естонії погоджується з думкою, що для керівника Кремля знищення України та встановлення нового світового порядку - головна мета.

"Те, що Путін сказав у грудні 2021 року, - це і є те, чого він насправді хоче (промова, в якій Путін оголосив Заходу ультиматум і заявив, що побоюється, що в Україні поставлять зброю НАТО - ред.). Він хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року", - сказав Ківісельг.

Також глава естонської розвідки додав, що нічого не вказує на те, що у Кремлі змінили такі плани.

"Я думаю, він хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі. Росія хоче розширити свою сферу впливу, збільшити її. Росія - велика держава, на їхню думку, у менших держав не повинно бути власної волі, вони не повинні мати права говорити, що вони хочуть", - зазначив Ківісельг.

Він уточнив, що подібна політика агресії Кремля спрямована проти західних цінностей, тож демократичні країни чинять опір

"Немає варіанта, за якого ми хотіли б жити як Росія", - наголосив Ківісельг.

Допомога Естонії для України

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила РФ, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також ухвалила тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Додамо, що Естонія передає для допомоги Україні понад 1% свого ВВП.

Також повідомлялося, що раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155 мм калібру.

12 жовтня стало відомо, що уряд Естонії схвалив використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.