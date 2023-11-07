"Хочет расширить сферу влияния". Глава эстонской разведки рассказал о планах Путина
Российский диктатор Владимир Путин хочет установить новую "архитектуру безопасности" в Европе, и своей агрессией расширить сферу влияния РФ.
Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.
Начальник разведки Эстонии соглашается с мнением, что для руководителя Кремля уничтожение Украины и установление нового мирового порядка - главная цель.
"То, что Путин сказал в декабре 2021 года - это и есть то, чего он на самом деле хочет (речь, в которой Путин объявил Западу ультиматум и заявил, что опасается, что в Украине поставят оружие НАТО - ред.). Он хочет, чтоб НАТО не расширялось и отошло назад, до границ 1997 года", - сказал Кивисельг.
Также глава эстонской разведки добавил, что ничего не указывает на то, что в Кремле изменили такие планы.
"Я думаю, он хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе. Россия хочет расширить свою сферу влияния, увеличить ее. Россия - большое государство, по их мнению, у государств поменьше не должно быть собственной воли, они не должны иметь права говорить, что они хотят", - отметил Кивисельг.
Он уточнил, что подобная политика агрессии Кремля направлена против западных ценностей, поэтому демократические страны сопротивляются.
"Нет варианта, при котором мы бы хотели жить как Россия", - подчеркнул Кивисельг.
Помощь Эстонии для Украины
С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила РФ, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.
Добавим, что Эстония передает для помощи Украине более 1% своего ВВП.
Также сообщалось, что ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.
12 октября стало известно, что правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине.
Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил о том, что российские войска, которые прежде угрожали Эстонии, были ликвидированы Силами обороны Украины после широкомасштабного вторжения.
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