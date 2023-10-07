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Віддали понад 1% ВВП. Стало відомо, які країни найбільше допомагають Україні

Субота 07 жовтня 2023 01:06
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Віддали понад 1% ВВП. Стало відомо, які країни найбільше допомагають Україні Фото: Норвегія та країни Балтії лідирують у допомозі України в відсотках ВВП (Міноборони України)
Автор: Антон Малиновський

Норвегія та країни Балтії виділяють на допомогу Україні понад 1% ВВП, що є рекордним показником серед союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання пише, що багато європейських країн передають більшу частку свого ВВП, ніж, наприклад, США. Загалом Америка виділила найбільшу допомогу загальною сумою близько 113 млрд доларів, тоді як ЄС передав близько 85,1 млрд доларів (варто зазначити, що ця сума не включає в себе окрему допомогу від країн-членів ЄС).

Так, внесок США у допомогу Україні складає близько 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

За словами лауреата Нобелівської премії з економіки Пола Кругмана, це повністю спростовує заяви деяких правих республіканців, що допомога Україні нібито "підриває економіку США".

Инфографика – CNN

Допомога Україні

Нагадаємо, що за даними Reuters, наступного тижня адміністрація американського президента Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України, оскільки Пентагон продовжує надавати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку. Це відбувається на фоні зупинки фінансування України через загрозу шатдауну уряду США.

Продовжують підтримувати Україну і європейські партнери. Так, Нідерланди виділили новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро. Гроші, зокрема, спрямують на реформи та підготовку нашої країни до зими.

А Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Зараз країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

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