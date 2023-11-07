Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки

Естонія регулярно та стабільно допомагає Україні зброєю, фінансами та важливою інформацією. Про те, скільки в РФ військової техніки, що планує Росія у глобальній перспективі і чи бунтуватимуть росіяни, – в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова естонської розвідки Антс Ківісельг.

Країни Балтії одними з перших стали надавати всю можливу допомогу та підтримку українській державі з того часу, як Росія розпочала в Україні повномасштабну війну. У політичних колах Естонії це пояснюють просто – вони теж мають кордони з РФ і вони знають, чим це їм може загрожувати в перспективі.

Естонська розвідка однією з перших регулярно повідомляє важливу для України інформацію. Глава відомства Антс Ківісельг охоче коментує як ситуацію на фронті, так і різні плани Росії. У розмові з РБК-Україна він розповів про те, яка ЗСУ потрібна зброя, що відбувається всередині самої Росії і що планує президент РФ Володимир Путін у глобальній перспективі.

– Наш контрнаступ триває вже майже півроку. Які можете дати прогнози щодо основних боїв на фронті та контрнаступу в цілому?

– Я не зовсім у тому становищі, щоби обговорювати українські дії. Я можу сказати, що те, що бачу – ситуація дуже важка. Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії і РФ має перевагу в повітрі на деяких територіях. Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій.

– Чого нам треба більше, на вашу думку? Артилерії, боєприпасів чи, можливо, штурмовиків?

– Все, що ви озвучили – це, мабуть, найнеобхідніше. Вам потрібна перевага в повітрі та точнуа зброя. Але я бачу, що українські сили дуже добре проводять операції, що формують на полі бою, ЗСУ заходять у глибокий тил ворога, тиснуть на логістику росіян. А ми знаємо, що виходячи з того, що росіяни використовують багато артилерії, їм потрібна хороша логістика. ЗСУ роблять чудову роботу.

– Як ви вважаєте, Росія хоче досягти кордонів Луганської та Донецької області чи вона на цьому не зупиниться?

– Я думаю, росіяни більше опортуністи. Якщо буде шанс захопити більшу територію, вони захоплять. Але поки що ми бачимо, що росіяни зосереджують велику кількість свого війська саме на території Луганської та Донецької областей. Також хотів би зазначити, що зима для українців буде тяжкою. Росія продовжуватиме атакувати цивільну та критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії.

- Російські шпигуни. Чи зросла їх кількість та активність в Естонії та інших країнах?

– Так, з початку повномасштабного вторгнення ми депортували багатьох росіян з Естонії – переважно тих, хто працював у російському посольстві. Така ж ситуація була після отруєння Скрипаля у Великій Британії (колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля отруїли у Солсбері у 2018 році – ред.).

Ми думаємо, кількість співробітників їхньої розвідки в інших країнах зменшується. Але вони, звичайно, намагаються знайти інші шляхи, щоб отримати інформацію. Цього року у Польщі навесні було затримано 14 шпигунів. Їхнім завданням було моніторити кількість зброї, яку постачають із Польщі в Україну.

Антс Ківісельг (фото: Err.ee)

Їхню активність ми бачимо і в себе, в Естонії. Російська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб дізнатися, як ми допомагаємо Україні, яку ми даємо зброю та амуніцію, як навчаємо ваших військових, а також чим тут займаються військові НАТО.

– Про співпрацю української та естонської розвідки – розкажіть те, що можна розповісти. Можливо, є приклади, про які вже сьогодні можна розповісти.

– У нас, звичайно, є співпраця, ми намагаємося підтримувати вас чим можемо – будь-якою необхідною інформацією, обидві сторони мають від цього переваги. Ми розуміємо, що у вас війна і намагаємось підтримувати, наскільки це можливо. Саме про приклади розповісти не можу, поки у вас війна, ситуація може змінюватися, самі розумієте. Але, повірте, ми робимо все можливе, щоб допомогти вам.

– Скільки у Росії зараз зброї?

– Перед повномасштабним вторгненням з мобілізаційного ресурсу техніки вони мали 9 тисяч танків, 36 тисяч БТР. Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР. Крім того, вони мають великі запаси боєприпасів – сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць.

– Тобто 1,5 мільйонів артилерійських снарядів?

– Так. Це базова калькуляція. Таку кількість вони могли виробляти до війни. Наразі вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше снарядів. Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії.

– А щодо бойових літаків? Ми намагаємось їх знищувати.

– Ми бачимо, що Росія втратила небагато винищувачів. Їхні повітряні сили все ще мають багато можливостей, вони ефективні проти українських військових.

– Чим Росії допомагають інші країни? Ми знаємо, що їм допомагає Іран, але менше місяця тому було питання про іранські балістичні ракети. Росія їх здобула?

- Безумовно, російські можливості дещо виснажені. Вони намагаються знайти різні шляхи, щоб отримати більше зброї. Іран – один із їхніх "колег", але в нас зараз немає інформації, що вони отримали балістичні ракети.

- Мова про "Fateh" і "Zolfaghar", правда?

– Так. Росія не отримала ані їх, ані ті, про які також просила.

– А інші країни допомагають РФ? Ми знаємо, що Китай постачає Росії дрони і знаємо про діалог між РФ і Північною Кореєю, але поки що не до кінця зрозуміло, чим КНДР може допомогти Росії.

- Я можу тільки підкреслити те, що ви сказали - Північна Корея здійснює певні поставки Росії, це в основному артилерійські снаряди. Щодо Китаю, у нас немає про це інформації.

– Вони поставляють РФ дрони, принаймні у РФ багато китайських Mavic.

- Так, але є техніка, яку можна купити не лише у виробника. Росія всіма силами намагається оминути санкції. Виходячи з того, з якою кількістю країн РФ працювала, неможливо сьогодні закрити абсолютно всі шляхи постачання РФ військової техніки.

Антс Ківісельг (фото: Err.ee)

- Що ви можете розповісти про ситуацію в Росії, чи можливі бунти як серед суспільства, так і в елітах?

– Звичайно, у Росії є люди як у суспільстві, так і серед еліт, хто не дуже задоволений тим, що відбувається. І "марш Пригожина" показав, що у РФ можуть статися досить несподівані речі. Звичайно, може статися все, але, на жаль, я не бачу, щоб зараз ситуація змінювалася. Але я був би радий помилитися.

Я думаю, Путін та його найближче оточення зробили все, щоб ті, хто незадоволений його режимом, покинули країну. Її покинули й ті, хто міг щось для неї зробити – запровадити нові технології та стратегії, люди з потенціалом – вони виїхали із Росії. Тому сьогодні в РФ немає як такої опозиції.

- Що ви думаєте про плани РФ? Вони хочуть знищити Україну та встановити новий світовий порядок? Це їхня головна мета?

- Я думаю так. Те, що Путін сказав у грудні 2021 року, – це і є те, чого він насправді хоче (промова, в якій Путін оголосив Заходу ультиматум і заявив, що побоюється, що в Україні поставлять зброю НАТО – ред.). Він хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року. І ми не бачимо, щоб він змінював свої плани. Тому так.

Я думаю, він хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі. Росія хоче розширити свою сферу впливу, збільшити її. Росія – велика держава, на їхню думку, у менших держав не повинно бути власної волі, вони не повинні мати права говорити, що вони хочуть. І це все йде проти західних цінностей, тому ми чинимо опір. Немає варіанта, за якого ми хотіли б жити як Росія.

– Кілька днів тому з'явилася інформація нібито про смерть Путіна. Вам щось про це відомо?

– Ні, у нас немає про це жодної інформації.



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