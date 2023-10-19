У Таллінні заявили про знищення українською армією військ РФ, які загрожували Естонії

Російські війська, які раніше загрожували Естонії, були ліквідовані Силами оборони України після широкомасштабного вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ на форумі під егідою Атлантичної ради.

Естонський чиновник пояснює величезну підтримку населення країни України усвідомленням того, що ЗСУ "воюють зараз за нас, і замість нас".

Тсахкна нагадав, що під час перебування на посаді міністра оборони (2026-2017 роки) уряд країни постійно фіксував присутність близько 120 тисяч російських військових біля кордону з Естонією.

"Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було тільки в тому, чи віддасть Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.,) такий наказ чи ні... Ми були готові та не боялися", - розповів керівник МЗС Естонії.

Він додав, що Кремль послав свої війська в Україну наприкінці минулої зими, і "більшість із них уже просто не існують, вони мертві".

"Замість нас їх позбулися українці", - наголошує Тсахкна.

У цьому контексті естонський міністр звернув увагу на важливість підтримки країнами-союзниками та членами НАТО України, яка відбиває військову агресію РФ, одночасно захищаючи інші держави у регіоні від загрози з боку Кремля.

Міністр додав, що повномасштабна війна Росії проти України несе для Естонії екзистенційну загрозу.

Допомога Естонії для України

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила РФ, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також ухвалила тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Додамо, що Естонія передає для допомоги Україні понад 1% свого ВВП.

Також повідомлялося, що раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155 мм калібру.

12 жовтня стало відомо, що уряд Естонії схвалив використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.