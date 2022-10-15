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Хоча б повернутися цілим. Окупанти розповідають про "плачевну" ситуацію на фронті (перехоплення)

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Субота 15 жовтня 2022 18:20
Хоча б повернутися цілим. Окупанти розповідають про "плачевну" ситуацію на фронті (перехоплення) Фото: росіяни розповідають про плачевну для них ситуацію на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти, що знаходяться на Херсонському напрямку, мріють хоча б вціліти у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Вчора як почали стріляти по нам... ледь душа не випала. Оце Херсонська область, тут взагалі все плачевно. Сонце, я не знаю взагалі, коли я додому приїду, я хочу додому приїхати хоча б цілим нах*ю. Я вже не знаю коли, хоча б приїхати", - сказав він.

Окрім того, загарбник не розуміє, чому деякі росіяни їдуть на війну. За його словами, деяким окупантам по 45-50 років, вони живуть у Москві та мають машини за декілька мільйонів, а також котеджи і приватні участки.

Нагадаємо, раніше ГУР публікувало перехоплення розмови, у якій росіяни скаржилися на постійні поразки на Херсонському напрямку.

Окрім того, загарбники не розуміють, чому Росія воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.

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