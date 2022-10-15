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Хотя бы вернуться целым. Оккупанты рассказывают о "плачевной" ситуации на фронте (перехват)

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 18:20
Хотя бы вернуться целым. Оккупанты рассказывают о "плачевной" ситуации на фронте (перехват) Фото: россияне рассказывают о плачевной для них ситуации на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты, которые находятся на Херсонском направлении, мечтают хотя бы уцелеть в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Вчера как начали стрелять по нам... чуть душа не выпала. Это Херсонская область, тут вообще все плачевно. Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым нах*ю. Я уже не знаю когда, но хотя бы вообще приехать", - сказал он.

Кроме того, захватчик не понимает, почему некоторые россияне едут на войну. По его словам, некоторым оккупантам по 45-50 лет, они живут в Москве и имеют машины за несколько миллионов, а также коттеджи и частные участки.

Напомним, ранее ГУР публиковал перехват разговора, в котором россияне жаловались на постоянные поражения на Херсонском направлении.

Кроме того, захватчики не понимают, почему Россия воюют против Украины. Они жалуются на командование и хотят бежать домой.

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Главное управление разведки
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