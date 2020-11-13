В Хмельницкой области в ДТП погибли двое человек, еще четверо пострадали

В пятницу, 12 ноября, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека и еще четыре получили травмы. Среди пострадавших - двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла вечером на автодороге Житомир - Черновцы возле села Скаржинцы Ярмолинецкого района. Там столкнулись два автомобиля Skoda Octavia. В результате ДТП 42-летний водитель одного из автомобилей и 32-летний пассажир из другого погибли на месте происшествия.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 32-летний водитель другого авто, 36-летняя женщина и двое 6-летних детей. Их госпитализировали в Хмельницкую областную клиническую больницу.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали.

Также РБК-Украина писало, что вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились на остановке.