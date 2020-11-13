ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Смертельное ДТП в Киеве: водитель был трезв, возбуждено уголовное дело

Киев, Пятница 13 ноября 2020 11:19
Смертельное ДТП в Киеве: водитель был трезв, возбуждено уголовное дело
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю такси грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП в Киеве произошло сегодня утром на Окружной дороге. При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авария произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем из-за переработки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевКиевДТП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь