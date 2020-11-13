У Хмельницькій області в ДТП загинули двоє людей, ще четверо постраждали

У п'ятницю, 12 листопада, в Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули дві людини та ще чотири отримали травми. Серед постраждалих - двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась у вечері на автодорозі Житомир - Чернівці біля села Скаржинці Ярмолинецького району. Там зіткнулися два автомобілі Skoda Octavia. У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів і 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події.

Крім того, травми різного ступеню важкості отримали 32-річний водій іншого авто, 36-річна жінка і двоє 6-річних дітей. Їх госпіталізували до Хмельницької обласної клінічної лікарні.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).

Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого один з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. У результаті аварії загинули дві людини та ще дві постраждали.

Також РБК-Україна писало, що увечері 10 листопада в Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії постраждали чотири людини, які перебували на зупинці.