Полиция назвала причину въезда автомобиля в остановку в Одессе

Фото: на месте ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)

Правоохранители установили предварительную причину вчерашней аварии на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Предварительно, водитель автомобиля Toyota, который въехал в остановку общественного транспорта, превышал скорость.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Водитель Toyota сейчас находится в статусе подозреваемого и задержан на время следствия. Окончательное решение о его причастности к аварии примут после проведения всех необходимых следственных действий.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились на остановке.

Как уточнили в полиции, с места ДТП в Одессе госпитализировали двух женщин и двух несовершеннолетних. Водитель не имел признаков наркотического или алкогольного опьянения.

Позже правоохранители рассказали, что к ДТП в Одессе причастен еще один автомобиль. Toyota въехал в остановку, чтобы избежать столкновения с BMW, который совершал маневр.