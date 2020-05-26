В Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались

Вчера вечером 25 мая в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения погиб один человек и еще четверо травмировались.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-12 вблизи с. Шаровечка Хмельницкого района. Столкнулись два авто - Opel Vivaro и Renault Trafic, в результате чего погиб 68-летний водитель последнего. Трое его пассажиров и водитель другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Как отмечается, спасатели осуществили превентивные меры по предотвращению возникновения возгорания автомобилей и смыли топливо-смазочные материалы с проезжей части дороги. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.