У Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались

Вчора ввечері 25 травня у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна подія за участю двох автівок. У результаті зіткнення загинула одна людина та ще четверо травмувались.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі М-12 поблизу с. Шаровечка Хмельницького району. Зіткнулися два авто - Opel Vivaro та Renault Trafic у результаті чого загинув 68-річний водій останнього. Троє його пасажирів та водій іншого автомобіля отримали травми та були госпіталізовані.

Як зазначається, рятувальники здійснили превентивні заходи щодо запобігання виникненню загоряння автівок та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Яготинському районі Київської області на трасі Київ-Харків 24 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, в результаті чого постраждали чотири людини.