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На трассе Киев-Харьков в ДТП погибли три человека, среди жертв 10-летний ребенок

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 12:22
На трассе Киев-Харьков в ДТП погибли три человека, среди жертв 10-летний ребенок
Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

ДТП произошло 24 мая в Яготинском районе

В Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков 24 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Среди жертв 10-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что причиной ДТП стало несоблюдение водителем безопасности скорости.

"Происшествие случилось вчера после обеда на 103 км автодороги Киев - Харьков - Должанский. Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в направлении столицы, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на отбойник. Вследствие ДТП три человека от полученных травм погибли на месте происшествия. Среди погибших был ребенок 10-летний ребенок", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что 24 мая на автодороге Киев-Чоп во Львовской области столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате ДТП погибли 4 человека.

Кроме того, на прошлой неделе на автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДТПХарьковпреступления
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