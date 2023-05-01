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У Хмельницькому водій збив двох військових та поліцейського: є загиблий

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Хмельницький, Понеділок 01 травня 2023 18:13
У Хмельницькому водій збив двох військових та поліцейського: є загиблий Фото: у Хмельницькому водій збив двох військових та поліцейського (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 травня, удень у Хмельницькому сталася смертельна аварія. Водій збив двох військових та співробітницю поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 13:00 на вулиці Тернопільській. Водій автомобіля Opel на пішохідному переході збив трьох людей: 31-річну співробітницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

Внаслідок ДТП загинув один з українських солдатів. Двох інших постраждалих доправили до лікарні.

Водія авто вже затримали правоохоронці. Слідчі встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Одесою 26 квітня перекинувся пікап з військовими. Декілька людей постраждали.

Також ми писали, що 30 квітня на трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася дорожньо-транспортна пригода.

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