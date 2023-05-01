ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского: есть погибший

Новина українською →
Хмельницкий, Понедельник 01 мая 2023 18:13
В Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского: есть погибший Фото: в Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 мая, днем в Хмельницком произошла смертельная авария. Водитель сбил двух военных и сотрудницу полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 13:00 на улице Тернопольской. Водитель автомобиля Opel на пешеходном переходе сбил трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП погиб один из украинских солдат. Двух других пострадавших доставили в больницу.

Водителя авто уже задержали правоохранители. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что под Одессой 26 апреля перевернулся пикап с военными. Несколько человек пострадали.

Также мы писали, что 30 апреля на трассе Киев-Чоп под Житомиром произошло дорожно-транспортное происшествие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Хмельницкий військовий полиция
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным