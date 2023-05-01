В Хмельницком водитель сбил двух военных и полицейского: есть погибший

Сегодня, 1 мая, днем в Хмельницком произошла смертельная авария. Водитель сбил двух военных и сотрудницу полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 13:00 на улице Тернопольской. Водитель автомобиля Opel на пешеходном переходе сбил трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП погиб один из украинских солдат. Двух других пострадавших доставили в больницу.

Водителя авто уже задержали правоохранители. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.