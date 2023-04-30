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На трасі Київ-Чоп під Житомиром ускладнено рух через аварію

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 22:24
На трасі Київ-Чоп під Житомиром ускладнено рух через аварію Фото: на трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, на трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції України.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталась, близько 21-ї години, на 145 км автодороги Київ-Чоп (поблизу села Кам'янка, Житомирського району), рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомили правоохоронці.

На трасі Київ-Чоп під Житомиром ускладнено рух через аварію

Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та організували реверсний рух. На місці автопригоди вже працюють медики та слідчі з приводу ДТП.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше - бережіть життя своє та близьких!", - додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно, в зв'язку з відновленням сезону, водіям мотоциклів та скутерів нагадали про правила ПДР.

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