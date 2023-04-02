Військового побили у цервкі УПЦ МП в Хмельницькому (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика .

Він зазначив, що військовий Артур Ананьєв з початку повномасштабного вторгнення Росії воює добровольцем у складі 19 стрілецького батальйону. Він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Після ситуації з Лаврою боєць сам пішов у московський храм, щоб поставити питання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?"

Після цього священники накинулися на військового, за чим спостерігали парафіяни. Після цього військового затримала поліція за дрібне хуліганство.

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Речниця Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук у коментарі місцевому виданню vsim.ua зазначила, що під час богослужіння в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ 26-річний чоловік розпочав конфлікт зі священником.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство - ред.), - зазначили в поліції.

При цьому за фактом побиття військового слідчі також відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали б покинути територію Лаври, але цього не зробили.

Противники УПЦ МП виходили на протести до представників Московського патріархату та їх прибічників.

Окрім того, вчора суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

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