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Военного избили в церкви УПЦ МП в Хмельницком (видео)

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Хмельницкий, Воскресенье 02 апреля 2023 13:15
Военного избили в церкви УПЦ МП в Хмельницком (видео) Иллюстративное фото: военного избили в церкви УПЦ МП в Хмельницком (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Хмельницкого облсовета Виктора Бурлика.

Он отметил, что военный Артур Ананьев с начала полномасштабного вторжения России сражается добровольцем в составе 19 стрелкового батальона. Он получил контузию и черепно-мозговую травму.

После ситуации с Лаврой боец сам пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: "Скольким людям еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного, за чем наблюдали прихожане. После этого военного задержала полиция за мелкое хулиганство.

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Спикер Управления патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук в комментарии местному изданию vsim.ua отметила, что во время богослужения в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство - ред.), - отметили в полиции.

При этом по факту избиения военного следователи также открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но этого не сделали.

Противники УПЦ МП выходили на протесты к представителям Московского патриархата и их сторонникам.

Кроме того, суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

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