У Хмельницькому перестали курсувати тролейбуси: що трапилося

Сьогодні, 5 листопада, у Хмельницькому тимчасово призупинено рух тролейбусів через відсутність напруги в електромережах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду .

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Через це рух тролейбусів тимчасово призупинено, а частина транспорту вимушено зупинилася просто на смугах руху.

Повідомляється, що через дефіцит потужностей здійснюються почергові відключення електропостачання. Наразі без напруги залишаються вулиця Шевченка та мікрорайон Ракове.

Відключення світла 5 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що стан енергосистеми України залишається напруженим через російські обстріли. У кількох областях, зокрема на Сумщині, виникли нові знеструмлення, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В усіх регіонах України діють погодинні відключення світла - з 07:00 до 21:00, а також обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Також ми розповідали, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися протягом дня через різні фактори - зокрема температуру повітря, час доби, аварії або нові російські обстріли. Обсяг обмежень залежить від рівня споживання та можливостей енергосистеми генерувати й передавати електроенергію.

Після масованих атак чи аварій може виникати дефіцит потужності, тому "Укренерго" або обленерго ухвалюють рішення про запровадження погодинних чи аварійних відключень.