ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Хмельницькому перестали курсувати тролейбуси: що трапилося

Середа 05 листопада 2025 11:54
UA EN RU
У Хмельницькому перестали курсувати тролейбуси: що трапилося Фото: У Хмельницькому 5 листопада зупинилися тролейбуси (facebook.com/Kmtroleybus)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 5 листопада, у Хмельницькому тимчасово призупинено рух тролейбусів через відсутність напруги в електромережах.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку міську раду.

Повідомляється, що через дефіцит потужностей здійснюються почергові відключення електропостачання. Наразі без напруги залишаються вулиця Шевченка та мікрорайон Ракове.

Через це рух тролейбусів тимчасово призупинено, а частина транспорту вимушено зупинилася просто на смугах руху.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла 5 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що стан енергосистеми України залишається напруженим через російські обстріли. У кількох областях, зокрема на Сумщині, виникли нові знеструмлення, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В усіх регіонах України діють погодинні відключення світла - з 07:00 до 21:00, а також обмеження споживання для бізнесу та промисловості.

Також ми розповідали, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися протягом дня через різні фактори - зокрема температуру повітря, час доби, аварії або нові російські обстріли. Обсяг обмежень залежить від рівня споживання та можливостей енергосистеми генерувати й передавати електроенергію.

Після масованих атак чи аварій може виникати дефіцит потужності, тому "Укренерго" або обленерго ухвалюють рішення про запровадження погодинних чи аварійних відключень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце