Главная » Жизнь » Общество

В Хмельницком перестали курсировать троллейбусы: что случилось

Среда 05 ноября 2025 11:54
В Хмельницком перестали курсировать троллейбусы: что случилось Фото: В Хмельницком 5 ноября остановились троллейбусы (facebook.com/Kmtroleybus)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 5 ноября, в Хмельницком временно приостановлено движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения в электросетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкий городской совет.

Сообщается, что из-за дефицита мощностей осуществляются поочередные отключения электроснабжения. Сейчас без напряжения остаются улица Шевченко и микрорайон Раково.

Из-за этого движение троллейбусов временно приостановлено, а часть транспорта вынужденно остановилась прямо на полосах движения.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Отключение света 5 ноября

Ранее РБК-Украина писало, что состояние энергосистемы Украины остается напряженным из-за российских обстрелов. В нескольких областях, в частности в Сумской, возникли новые обесточивания, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Во всех регионах Украины действуют почасовые отключения света - с 07:00 до 21:00, а также ограничения потребления для бизнеса и промышленности.

Также мы рассказывали, что графики отключений электроэнергии в Украине могут меняться в течение дня из-за различных факторов - в частности температуры воздуха, времени суток, аварии или новых российских обстрелов. Объем ограничений зависит от уровня потребления и возможностей энергосистемы генерировать и передавать электроэнергию.

После массированных атак или аварий может возникать дефицит мощности, поэтому "Укрэнерго" или облэнерго принимают решение о введении почасовых или аварийных отключений.

