Є нові знеструмлення: "Укренерго" попередило про обмеження світла по всій країні

Стан енергосистеми України залишається напруженим. Через російські атаки є нові знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Споживання електроенергії залишається стабільно високим. З 07:00 до 21:00 у більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг", - зазначили енергетики.

Українців також просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00.

Наслідки обстрілів

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема - на Сумщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів", - пояснили в "Укренерго".

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

Станом на 10:30 у більшості областей діють графіки погодинних відключень. Також у період з 07:00 до 22:00 - на всій території України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 5 листопада, станом на 6:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня - у вівторок.

Вчора, 4 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня - у понеділок, 3 листопада. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00", - наголосили енергетики.