В Хмельницькому люди протестували проти відключень світла: є затриманий

Зазначається, що через тривалі відключення електроенергії понад 200 людей вийшло на протест у центр міста, до Хмельницької обласної військової адміністрації. Вони хотіли отримати пояснення, чому діють саме такі графіки відключення.

Через перекриття вулиць в центрі громадський транспорт курсував із затримкою. Протестувальники були зафіксовані на кількох центральних вулицях. Загалом мітинг пройшов мирно, але одну людину затримали.

Зазначається, що на відміну від інших протестувальників, затриманий грубо порушував громадський порядок. Зокрема під час заходу він викрикував нецензурну лексику та погрожував, що кине гранату. Наразі із затриманим працюють правоохоронці.