У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго
Через нові атаки російських окупантів на ранок 21 січня є знеструмлені споживачі у чотирьох областях. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку та Харківську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.
Яка ситуація в енергетиці України
"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно", - розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах, додав він.
Яка ситуація у столиці та області
У Києві та Київській області ситуація ускладнена додатковим навантаженням через морози. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.
Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.
Водночас у столиці відновлено водопостачання.
Ведеться перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури для вивільнення додаткових обсягів електроенергії для населення. Київ отримав 55 генераторів із резервного хабу Міненерго та очікує допомогу від міжнародних партнерів.
Відключення світла
На Одещині мережеві обмеження зберігаються.
В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових підприємств. У низці регіонів застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.
Через масовані атаки РФ у енергосистемі України запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Наслідки російських атак
З осені 2025 року Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України, спричиняючи блекаути в містах. 9 та 13 січня Київ і область зазнали масованих ударів по енергооб’єктах, тисячі будинків залишилися без опалення, було запроваджено аварійні відключення світла.
У ніч проти 20 січня новий ракетно-дроновий удар залишив тисячі будинків у столиці без тепла при -15°C.
Вчора міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.
Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.
Сьогодні у низці областей України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.