У чотирьох областях є знеструмлення після російських атак, - Міненерго

Через нові атаки російських окупантів на ранок 21 січня є знеструмлені споживачі у чотирьох областях. Йдеться про Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку та Харківську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram .

Яка ситуація в енергетиці України

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Триває ліквідація наслідків постійних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ремонтні бригади енергетиків та теплокомуненерго працюють безперервно", - розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Внаслідок нічних атак ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах, додав він.

Яка ситуація у столиці та області

У Києві та Київській області ситуація ускладнена додатковим навантаженням через морози. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.

Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Водночас у столиці відновлено водопостачання.

Ведеться перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури для вивільнення додаткових обсягів електроенергії для населення. Київ отримав 55 генераторів із резервного хабу Міненерго та очікує допомогу від міжнародних партнерів.

Відключення світла

На Одещині мережеві обмеження зберігаються.

В інших регіонах діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових підприємств. У низці регіонів застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

Через масовані атаки РФ у енергосистемі України запроваджено режим надзвичайної ситуації.