Графіки відключень світла 22 січня діятимуть в усіх областях, - "Укренерго"

В четвер, 22 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" вчергове нагадали, що причиною відключень електроенергії є наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергооб'єктах України.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів енергооб'єктів в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Найскладніша ситуація у Києві, де після обстрілу росіян 9 січня і подальших ворожих атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом. З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений для ліквідації наслідків обстрілів.

У ніч на 20 січня країна-агресорка завдала масованого удару по Києву та кількох інших українських містах, зокрема, по Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та Одесі, а також по ключових енергооб’єктах.

У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників. Основний удар росіян був спрямований по Київщині.

Після масованого ворожого удару тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C. Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.