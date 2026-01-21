В Хмельницком люди протестовали против отключений света: есть задержанный

Отмечается, что из-за длительных отключений электроэнергии более 200 человек вышло на протест в центр города, к Хмельницкой областной военной администрации. Они хотели получить объяснения, почему действуют именно такие графики отключения.

Из-за перекрытия улиц в центре общественный транспорт курсировал с задержкой. Протестующие были зафиксированы на нескольких центральных улицах. В целом митинг прошел мирно, но одного человека задержали.

Отмечается, что в отличие от других протестующих, задержанный грубо нарушал общественный порядок. В частности во время мероприятия он выкрикивал нецензурную лексику и угрожал, что бросит гранату. Сейчас с задержанным работают правоохранители.