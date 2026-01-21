В Хмельницком люди протестовали против отключений света: есть задержанный

В Хмельницком 21 января местные жители вышли на протесты против отключений света. Они перекрыли движение общественного транспорта в центре, одного человека задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что из-за длительных отключений электроэнергии более 200 человек вышло на протест в центр города, к Хмельницкой областной военной администрации. Они хотели получить объяснения, почему действуют именно такие графики отключения.
Из-за перекрытия улиц в центре общественный транспорт курсировал с задержкой. Протестующие были зафиксированы на нескольких центральных улицах. В целом митинг прошел мирно, но одного человека задержали.
Отмечается, что в отличие от других протестующих, задержанный грубо нарушал общественный порядок. В частности во время мероприятия он выкрикивал нецензурную лексику и угрожал, что бросит гранату. Сейчас с задержанным работают правоохранители.
Отметим, что из-за последствий российских атак в ряде областей Украины в среду, 21 января, снова были введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действовали. Для других регионов, в том числе для Хмельницкой области, действовали почасовые графики.
Также из-за новых атак российских оккупантов на утро 21 января были обесточены потребители в четырех областях. Речь идет о Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.
К сожалению, в четверг, 22 января, по всей территории Украины будут действовать ограничения электроэнергии. В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.