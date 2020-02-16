ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком горела многоэтажка, прошла массовая эвакуация

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 10:16
В Хмельницком горела многоэтажка, прошла массовая эвакуация
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже дома

В Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Отмечается, что пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС спасли 3 детей с верхних этажей и 42 человека были эвакуированы из соседних квартир. Пожар площадью 12 кв.м локализован в 20:19, ликвидирован в 20:20.

Напомним, в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул. Дачной садового общества "Нива" сельского совета, в результате которого погибли двое людей.

Также в Днепре произошел пожар в общежитии на Слобожанском проспекте.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения было повреждено газовую цистерну.

Кроме того, в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горели шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.

На Гаити из-за пожара в детдоме погибли 15 детей Украина готовит 4 объекта для размещения эвакуированных из Уханя
Новости Украины пожардомэвакуацияХмельницкий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь