В Хмельницком горела многоэтажка, прошла массовая эвакуация

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже дома

В Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Отмечается, что пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС спасли 3 детей с верхних этажей и 42 человека были эвакуированы из соседних квартир. Пожар площадью 12 кв.м локализован в 20:19, ликвидирован в 20:20.

Напомним, в Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул. Дачной садового общества "Нива" сельского совета, в результате которого погибли двое людей.

Также в Днепре произошел пожар в общежитии на Слобожанском проспекте.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения было повреждено газовую цистерну.

Кроме того, в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горели шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.