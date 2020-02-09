В Днепре горело общежитие, есть пострадавшие

Фото: пожар в общежитии (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Из общежития были эвакуированы 40 жильцов

Сегодня, 9 февраля, в Днепре произошел пожар в общежитии на Слобожанском проспекте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, возгорание произошло в одной из комнат на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа. Пожарные в ходе тушения эвакуировали из здания 40 жителей.

Отмечается, что в результате пожара 5 человек были госпитализированы. Огонь был ликвидирован в 17:23. Пожаром были повреждены мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью 9 февраля произошел пожар на автомойке в Голосеевском районе столицы. Возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения была повреждена газовую цистерну.

Кроме того, в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.