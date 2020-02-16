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У Хмельницькому горіла багатоповерхівка, пройшла масова евакуація

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 10:16
У Хмельницькому горіла багатоповерхівка, пройшла масова евакуація
Іллюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі будинку

У Хмельницькому на вулиці Довженка у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа, рятувальники евакуювали більше 40 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

Зазначається, що пожежа виникла у житловій кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Співробітники ДСНС врятували 3 дітей з верхніх поверхів та 42 людини було евакуйовано із сусідніх квартир. Пожежу площею 12 кв.м локалізовано о 20:19, ліквідовано о 20:20.

Нагадаємо, у Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вул Дачній садового товариства "Нива" Кир`яківської сільської ради, в результаті якої загинули двоє людей.

Також у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку на Слобожанському проспекті.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області поблизу Борислава сталася пожежа на АЗС. Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем заправки. В результаті зіткнення було пошкоджено газову цистерну.

Крім того, у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горять шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.

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