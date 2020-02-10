В Николаевской области в пожаре погибли двое людей

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Тела погибших - мужчины 1955 г.н. и женщины 1960 г.н. были обнаружены в одном из помещений

В Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул Дачной садового общества "Нива" Кирьяковского сельского совета, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что пламя охватило здание, в котором могли находиться люди. В первую очередь все силы были направили на тушение и их поиск. Тела погибших - мужчины 1955 г.н. и женщины 1960 г.н. были обнаружены в одном из помещений.

"В 21:10 пожар локализовали, в 22:09 ликвидировали на площади 50 м кв, его предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью 9 февраля произошел пожар на автомойке в Голосеевском районе столицы. Возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения была повреждена газовую цистерну.