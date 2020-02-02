В Киеве ликвидировали пожар в депо

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В недействующем ангаре загорелись шпалы

В Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории депо по улице Оросительной, 31, что в Дарницком районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило в 21:20. По прибытию на место пожара, огнеборцы установили, что на территории депо в недействующем ангаре горят шпалы.

В 22:13 бойцы локализовали на площади 100 кв. м загорания и в 22:27 - ликвидировали.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Причина пожара сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Ранее во Львове спасателям удалось ликвидировали пожар в локомотивном депо. К спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Таллинская,1 на территории Локомотивного депо "ЛЬВОВ-ЗАПАД" в ремонтном цехе.

РБК-Украина писало, что в ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревяной церкви Святого Василия Великого.