Пожар на АЗС в Херсонской области ликвидирован

Фото: пожар на АЗС (dsns.gov.ua)

В результате пожара никто не пострадал

Пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Херсонской области был ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательной службы, возгорание грузового автомобиля и цистерны с газом на АЗС вблизи города Берислав было ликвидировано в 20:50.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки. В результате столкновения произошел пожар и было повреждено цистерну с газом.

Также РБК-Украина писало, что в Канаде поезд, перевозивший нефть, сошел с рельсов. С рельсов сошли около 30 вагонов, затем произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

Кроме того, ранее в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.