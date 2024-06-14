UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькій області пролунали вибухи

Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі загрози через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області було чути вибухи у ніч проти 14 червня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Вибухи в регіоні пролунали близько пів на третю ночі.

У командуванні Повітряних сил перед тим інформували про фіксацію ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед" у Хмельницькій області, а згодом стало відомо, що ударні безпілотники противника прямують у бік  Старокостянтинова.

"Ударні БПЛА "Шахед" на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів! Старокостянтинів в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 02:16 та 02: 26 відповідно.

Оновлено о 03:20

Пізніше у Повітряних силах заявили, що атака "Шахедів" по місту Старокостянтинів триває.

"Залишайтесь в укриттях! Ще дрони у вашому напрямку!" - передали військові.

А згодом у хмельницьких ЗМІ розповіли про повторні вибухи у регіоні.

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, в кількох областях України ввечері 13 червня була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька областьВибухПовітряна тривогаАтака дронів