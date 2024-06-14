У Хмельницькій області пролунали вибухи

Вибухи в регіоні пролунали близько пів на третю ночі.

У командуванні Повітряних сил перед тим інформували про фіксацію ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед" у Хмельницькій області, а згодом стало відомо, що ударні безпілотники противника прямують у бік Старокостянтинова.

"Ударні БПЛА "Шахед" на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів! Старокостянтинів в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 02:16 та 02: 26 відповідно.

Оновлено о 03:20

Пізніше у Повітряних силах заявили, що атака "Шахедів" по місту Старокостянтинів триває.

"Залишайтесь в укриттях! Ще дрони у вашому напрямку!" - передали військові.

А згодом у хмельницьких ЗМІ розповіли про повторні вибухи у регіоні.

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, в кількох областях України ввечері 13 червня була оголошена повітряна тривога через запущені російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, у Повітряних силах повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників (4 борти) Ту-22М3 та (5 бортів) Ту-95 МС на території країни-агресора, зокрема в районі Тамбова та з Оленегорська.

Про вибухи у ніч проти 14 травня під час російської повітряної комбінованої атаки повідомлялося у Харкові та Запоріжжі.