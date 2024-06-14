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В Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне угрозы из-за "Шахед" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области были слышны взрывы в ночь на 14 июня, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Взрывы в регионе раздались около половины третьего ночи.

В командовании Воздушных сил перед этим информировали о фиксации вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Хмельницкой области, а впоследствии стало известно, что ударные беспилотники противника направляются в сторону Староконстантинова.

"Ударные БПЛА "Шахед" в Хмельницкой области курсом на Староконстантинов! Староконстантинов в укрытие!" - говорилось в объявлении военных в 02:16 и 02:26 соответственно.

Обновлено в 03:20

Позже в Воздушных силах заявили, что атака "Шахедов" по городу Староконстантинов продолжается.

"Оставайтесь в укрытиях! Еще дроны в вашем направлении!" - передали военные.

А впоследствии в хмельницких СМИ рассказали о повторных взрывах в регионе.

Воздушная атака РФ по Украине

Напомним, в нескольких областях Украины вечером 13 июня была объявлена воздушная тревога из-за запущенных российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, в Воздушных силах сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков (4 борта) Ту-22М3 и (5 бортов) Ту-95 ТС на территории страны-агрессора, в частности в районе Тамбова и Оленегорска.

О взрывах в ночь на 14 мая во время российской воздушной комбинированной атаки сообщалось в Харькове и Запорожье.

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Хмельницкая областьВзрывВоздушная тревогаАтака дронов