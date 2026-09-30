На Хмельниччині з жовтня скоротять комендантську годину

Новий режим обмежень вводиться на всій території області. Відповідний наказ вже підписано за підсумками засідання Ради оборони області.

Зміни ухвалили з урахуванням рекомендацій уряду для підтримки бізнесу, транспорту та логістики, а також після звернення Хмельницької міськради щодо забезпечення роботи комунальних служб.

"Врахувавши рекомендації Уряду щодо коригування комендантської години для забезпечення роботи бізнесу, транспорту та логістики, а також звернення Хмельницької міської ради щодо необхідності забезпечити роботу комунальних служб і громадського транспорту. Вирішили з 1 жовтня на всій території Хмельницької області встановити комендантську годину з 00:00 до 04:00", - зазначив Тюрін.

Водночас очільник ОВА підкреслив, що графік можуть додатково переглянути у разі зміни безпекової ситуації.

"У разі зміни безпекової ситуації та виникнення відповідної потреби питання режиму комендантської години може бути додатково розглянуте Радою оборони", - додав він.