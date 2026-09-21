У Вінницькій області скорочують комендантську годину: скільки триватиме

У Вінницькій області скорочують тривалість комендантської години - відсьогодні вона діятиме з 01:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Час початку комендантської години перенесли з 00:00 на 01:00. Це рішення ухвалили відповідно до дій Кабміну щодо адаптації роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

"Відповідні зміни внесено до Наказу про запровадження комендантської години на території області. Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними", - йдеться у заяві Заболотної.

Жителів та гостей Вінниччини закликали враховувати оновлений графік під час планування поїздок та пересування в нічний час.

Нагадаємо, деякі регіони України скоротили тривалість комендантської години після рекомендацій Кабміну щодо перегляду підходів до нічних обмежень.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути підхід до комендантської години.