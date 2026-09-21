На Миколаївщині змінюється час комендантської години, - ОВА
Влада скоротила час комендантської години на Миколаївщині. З завтрашнього дня вона буде на годину меншою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram.
Зміна комендантської години на Миколаївщині
За словами Решетілова, було проведено засідання Ради оборони Миколаївської області.
"Серед інших важливих для регіону питань ухвалили рішення про зміну часу комендантської години", - каже він.
Чиновник підписав відповідний наказ № 30 від 21.09.2026.
"Відтак з 22 вересня 2026 року на всій території Миколаївської області комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення діятимуть з 01:00 до 05:00", - уточнив він.
Решетілов попросив всіх жителів області:
- дотримуватися встановлених правил,
- не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Раніше РБК-України писало, що у Вінницькій області скорочують тривалість комендантської години. З 21 вересня вона діятиме з 01:00 до 05:00.
Також повідомлялося, що деякі регіони України скоротили тривалість комендантської години після рекомендацій Кабміну щодо перегляду підходів до нічних обмежень.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути підхід до комендантської години.