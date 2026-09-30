RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Хмельницкой области с октября сократят комендантский час

17:35 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: В Хмельнитчине с октября сократят комендантский час (Коллаж РБК-Украина)

В Хмельницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 1 октября она продлится с 00:00 до 04:00.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Новый режим ограничений вводится по всей территории области. Соответствующий приказ уже подписан по итогам заседания Совета обороны области.

Изменения были приняты с учетом рекомендаций правительства по поддержке бизнеса, транспорта и логистики, а также после обращения Хмельницкого горсовета по обеспечению работы коммунальных служб.

"Учитывая рекомендации Правительства по корректировке комендантского часа для обеспечения работы бизнеса, транспорта и логистики, а также обращения Хмельницкого городского совета о необходимости обеспечить работу коммунальных служб и общественного транспорта. Решили с 1 октября на всей территории Хмельницкой области установить комендантский час с 00:00 до 04:00", - отметил Тюрин.

В то же время, глава ОВА подчеркнул, что график могут дополнительно пересмотреть в случае изменения ситуации безопасности.

"В случае изменения ситуации безопасности и возникновения соответствующей потребности вопрос режима комендантского часа может быть дополнительно рассмотрен Советом обороны", - добавил он.

Напомним, в последнее время несколько регионов Украины приняли решение о сокращении продолжительности ночных ограничений.

В частности, в Винницкой области сократили комендантский час, отныне он действует с 01:00 до 05:00.

Также изменения ввели и на юге страны - в Николаевской области уменьшили комендантский час на один час.

Кроме того, после соответствующих рекомендаций правительства ряд других регионов пересматривают подходы к ночным ограничениям.

Детальнее о том, в каких областях уже сократили комендантский час, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Комендантский часВойна в УкраинеБизнесХмельницкая область