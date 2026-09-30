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На Хмельниччині з жовтня скоротять комендантську годину

17:35 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
На Хмельниччині з жовтня скоротять комендантську годину Ілюстративне фото: На Хмельниччині з жовтня скоротять комендантську годину (Колаж РБК-Україна)
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У Хмельницькій області скорочують тривалість комендантської години. З 1 жовтня вона триватиме з 00:00 до 04:00.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Новий режим обмежень вводиться на всій території області. Відповідний наказ вже підписано за підсумками засідання Ради оборони області.

Зміни ухвалили з урахуванням рекомендацій уряду для підтримки бізнесу, транспорту та логістики, а також після звернення Хмельницької міськради щодо забезпечення роботи комунальних служб.

"Врахувавши рекомендації Уряду щодо коригування комендантської години для забезпечення роботи бізнесу, транспорту та логістики, а також звернення Хмельницької міської ради щодо необхідності забезпечити роботу комунальних служб і громадського транспорту. Вирішили з 1 жовтня на всій території Хмельницької області встановити комендантську годину з 00:00 до 04:00", - зазначив Тюрін.

Водночас очільник ОВА підкреслив, що графік можуть додатково переглянути у разі зміни безпекової ситуації.

"У разі зміни безпекової ситуації та виникнення відповідної потреби питання режиму комендантської години може бути додатково розглянуте Радою оборони", - додав він.

Нагадаємо, останнім часом одразу кілька регіонів України ухвалили рішення про скорочення тривалості нічних обмежень.

Зокрема, у Вінницькій області скоротили комендантську годину, відтепер вона діє з 01:00 до 05:00.

Також зміни запровадили й на півдні країни - у Миколаївській області зменшили комендантську годину на одну годину.

Окрім цього, після відповідних рекомендацій уряду низка інших регіонів переглядає підходи до нічних обмежень.

Детальніше про те, у яких областях вже скоротили комендантську годину, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Більше по темі:
Комендантська година Війна в Україні Бізнес Хмельницька область
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