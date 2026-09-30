В Хмельницкой области с октября сократят комендантский час
В Хмельницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 1 октября она продлится с 00:00 до 04:00.
Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Новый режим ограничений вводится по всей территории области. Соответствующий приказ уже подписан по итогам заседания Совета обороны области.
Изменения были приняты с учетом рекомендаций правительства по поддержке бизнеса, транспорта и логистики, а также после обращения Хмельницкого горсовета по обеспечению работы коммунальных служб.
"Учитывая рекомендации Правительства по корректировке комендантского часа для обеспечения работы бизнеса, транспорта и логистики, а также обращения Хмельницкого городского совета о необходимости обеспечить работу коммунальных служб и общественного транспорта. Решили с 1 октября на всей территории Хмельницкой области установить комендантский час с 00:00 до 04:00", - отметил Тюрин.
В то же время, глава ОВА подчеркнул, что график могут дополнительно пересмотреть в случае изменения ситуации безопасности.
"В случае изменения ситуации безопасности и возникновения соответствующей потребности вопрос режима комендантского часа может быть дополнительно рассмотрен Советом обороны", - добавил он.
Напомним, в последнее время несколько регионов Украины приняли решение о сокращении продолжительности ночных ограничений.
В частности, в Винницкой области сократили комендантский час, отныне он действует с 01:00 до 05:00.
Также изменения ввели и на юге страны - в Николаевской области уменьшили комендантский час на один час.
Кроме того, после соответствующих рекомендаций правительства ряд других регионов пересматривают подходы к ночным ограничениям.
Детальнее о том, в каких областях уже сократили комендантский час, читайте в отдельном материале РБК-Украина.