В Хмельницкой области с октября сократят комендантский час

В Хмельницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 1 октября она продлится с 00:00 до 04:00.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Новый режим ограничений вводится по всей территории области. Соответствующий приказ уже подписан по итогам заседания Совета обороны области.

Изменения были приняты с учетом рекомендаций правительства по поддержке бизнеса, транспорта и логистики, а также после обращения Хмельницкого горсовета по обеспечению работы коммунальных служб.

"Учитывая рекомендации Правительства по корректировке комендантского часа для обеспечения работы бизнеса, транспорта и логистики, а также обращения Хмельницкого городского совета о необходимости обеспечить работу коммунальных служб и общественного транспорта. Решили с 1 октября на всей территории Хмельницкой области установить комендантский час с 00:00 до 04:00", - отметил Тюрин.

В то же время, глава ОВА подчеркнул, что график могут дополнительно пересмотреть в случае изменения ситуации безопасности.

"В случае изменения ситуации безопасности и возникновения соответствующей потребности вопрос режима комендантского часа может быть дополнительно рассмотрен Советом обороны", - добавил он.