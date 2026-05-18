На Хмельниччині та в Рівному пролунали вибухи після загрози безпілотників

Щодо вибухів у Хмельницькій області, військові ПС писали про небезпеку безпілотників, які напралялись з Вінничини. Потім стало відомо, що загроза в небі рухалась у бік Старокостяниніва, куди нерідко б'юють окупанти.

У Повітряних Силах попередили про загрозу дронів у області близько третьої години ночі.

Окрім цього, стало відомо про вибухи у Рівному. На місто безпілотники направлялись із Житомирської області.