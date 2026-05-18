UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На Хмельниччині та в Рівному пролунали вибухи після загрози безпілотників

04:10 18.05.2026 Пн
2 хв
Повітряні Сили сповіщали про рух дронів на західні регіони
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник ДСНС на ліквідації наслідків прильоту (DSNS.GOV.UA)

У Хмельницькій області та в місті Рівне пролунали вибухи після загрози дронів, про що попереджали в Повітряних Силах.

Щодо вибухів у Хмельницькій області, військові ПС писали про небезпеку безпілотників, які напралялись з Вінничини. Потім стало відомо, що загроза в небі рухалась у бік Старокостяниніва, куди нерідко б'юють окупанти.

У Повітряних Силах попередили про загрозу дронів у області близько третьої години ночі.

Окрім цього, стало відомо про вибухи у Рівному. На місто безпілотники направлялись із Житомирської області.

Слід зазначити, що РФ масовано вдарила по багатьох областях України в ніч на понеділок. Гучно було, зокрема, в Дніпрі,

Також ми писали про вибухи в Одесі вночі 18 травня. Ворог завдав шкоди будівлі ліцею та дитсадка, постраждало двоє осіб, серед яких підліток.

Заагалом варто зазначити і українські удари по ворожим цілям напередодні, коли поруч з Москвою дрони вдарили по кільком об'єктам, спричинивши пожежі.

Президент Володимир Зеленський підкреслював, що світ не очікував. що Україна може влаштувати росіянам такі проблеми. Хоча удари по російській столиці є цілком справедливими заходами у відповідь на агресіюю, додав глава держави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хмельницька областьВибухАтака дронів